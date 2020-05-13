Advertisements

مقتل فتى وإصابة 4 شبان برصاص جنود الاحتلال بمحافظة الخليل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:33 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بمقتل فتى وإصابة 4 شبان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار بمحافظة الخليل.

 

 وذكرت مصادر عبرية، أمس الثلاثاء، بشأن إحباط عملية طعن عند حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة وتم إطلاق النار على المنفذ.

 

وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، حيث تم اعتقاله وما زال مجهول الهوية.

 

وكانت قوات الاحتلال قالت:" إنه تم احباط عملية طعن عند حاجز قلنديا وأنه تم "تحييد" المنفذ.

 

ومن جانبها، أكدت القناة السابعة العبرية، أن عناصر ما يسمى حرس الحدود، أطلقوا النار على فلسطيني حاول مهاجمتهم بسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح ومن ثم اعتقاله.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل فتى رصاص الاحتلال الاسرائيلي اصابة 4 شبان اسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ ساعة

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 13 ساعة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1900 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 20 ساعة

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 19 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ يوم

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الخليل

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:19 ص

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

01:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟