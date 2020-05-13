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انخفاض معدل انتشار كورونا في ألمانيا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أوضح مركز مكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم، إن معدل انتشار فيروس كورونا الجديد في ألمانيا انخفض إلى ما دون العتبة الرئيسية البالغة 1.

كان هذا المعدل أعلى من 1 لمدة ثلاثة أيام متتالية - وهي علامة على أن المرض قد انتشر بدلًا من انحساره.

وكتب معهد روبرت كوخ في موجز بياناته اليومية: "انخفاض الإصابات الجديدة التي شهدناها في الأسابيع الماضية يتدهور وربما يصل إلى هضبة".

تواصل ألمانيا التعامل مع الانتشار واسع النطاق في مصانع معالجة اللحوم وبيوت التقاعد حيث تخفف البلاد من القيود لمكافحة الوباء.

أظهرت بيانات يومية رسمية من يوم الثلاثاء 798 إصابة جديدة و101 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid-19 خلال فترة الـ 24 ساعة.

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