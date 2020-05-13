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للمرة الأولى.. تايلاند تبلغ عن عدم وجود أي إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:49 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت تايلاند اليوم عن عدم وجود حالات جديدة من فيروس كورونا للمرة الأولى منذ 13 يناير، وفقًا لمركز إدارة COVID-19 في البلاد.

وقال د. تاويسيلب فيزانويوثين المتحدث باسم CCSA،المركز الحكومي لإدارة مركز كوفيد 19، للصحفيين إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد يبلغ الآن 3017 حالة. وقد توفي 56 مريضا، في حين تعافي 2،844 وخرجوا من المستشفي.

وفي وقت سابق، ابلغت تايلاند عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة أخرى، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 3004 حالة إصابة و56 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال تايسين إنه توفي رجلا يبلغ من العمر 68 عاما من بانكوك.

من بين الحالات الجديدة، هناك حالتان من مقاطعة يالا الجنوبية، حيث تقوم السلطات باختبار الأشخاص بشدة بسبب ارتفاع معدلات الإصابة. وقال إن إحداهما كانت مرتبطة بحالات سابقة ولديها تاريخ من المخاطر في الأماكن العامة.

دفع تباطؤ أعداد الحالات الجديدة تايلاند إلى السماح بحذر لبعض الشركات بإعادة فتح أبوابها بعد أسابيع من شبه الإغلاق.

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