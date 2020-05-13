آل باتشينو يظهر للمرة الأولى منذ أزمة كورونا مرتديا كمامة



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات التقطتها عدسات المصورين للنجم الكبير، حيث كان يتجول برفقة حبيبته الشابة وكان مرتديا وإيها كمامات طبية للوقاية.



وحتى الآن مازالت ولاية كاليفورنيا وكافة المدن التابعة لها تحت الحجر الصحي المشدد منعا لانتشار فيروس كورونا مثلما حدث بولاية نيويورك.



وكان من ضمن نجوم هوليوود الذين أعلنت اصابتهم بفيروس كورونا النجم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون والنجم إدريس البا.



ظهر النجم الكبير آل باتشينو للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث كان يتجول بجانب منزله بشوارع حي بيفرلي هيلز الراقي بمدينة هوليوود.