Advertisements

آل باتشينو يظهر للمرة الأولى منذ أزمة كورونا مرتديا كمامة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


ظهر النجم الكبير آل باتشينو للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث كان يتجول بجانب منزله بشوارع حي بيفرلي هيلز الراقي بمدينة هوليوود.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات التقطتها عدسات المصورين للنجم الكبير، حيث كان يتجول برفقة حبيبته الشابة وكان مرتديا وإيها كمامات طبية للوقاية.

وحتى الآن مازالت ولاية كاليفورنيا وكافة المدن التابعة لها تحت الحجر الصحي المشدد منعا لانتشار فيروس كورونا مثلما حدث بولاية نيويورك.

وكان من ضمن نجوم هوليوود الذين أعلنت اصابتهم بفيروس كورونا النجم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون والنجم إدريس البا.

أخبار تهمك

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 18 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 13 ساعة

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1900 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 20 ساعة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 19 ساعة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:19 ص

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

01:42 ص

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

05:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟