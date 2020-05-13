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بعد 25 عاما.. فال كيلمر يكشف أسباب تخليه عن دور Batman

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

حقق النجم فال كيلمر نجاحا كبير بظهوره في شخصية Batman عام 1995، حين جسد الرجل الوطواط في الفيلم الذي طرح بعنوان Batman Forever.

وفي حوار جديد له مع مجلة نيويورك تايمز، كشف كيلمر للمرة الأولى عن اسباب تركه للشخصية ودعمه للنجم جورج كلوني ليرتدي عباءة الوطواط من بعده في عام 1997.

وقال كيلمر أنه ترك الشخصية ولم يعود لتجسيدها منذ ذلك الوقت بعد أن ادرك ان المشاهدين لا يكترثون لمن يجسد شخصية الرجل الوطواط مادامت تقدم لهم على الشاشة الفضية.

وظهر كيلمر في فيلم Batman Forever في دور البطولة مع النجم جيم كاري الذي جسد شخصية "ريدلر"، وتومي لي جونز الذي قدم شخصية ذو الوجهين.

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