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مارك رفالو يعترف بمعاناته في تصوير مسلسل I Know This Much Is True

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


تعاون النجم الكبير مارك رفالو للمرة الأولى مع شبكة HBO للانتاج التليفزيوني عبر مسلسله القصير I Know This Much Is True.

وفي حوار له مع مجلة GQ، اعترف مارك أنه لم يكن يشعر بالارتياح من العمل خلال تصوير مشاهد المسلسل، لما تعرض له من ضغوط نفسية بسبب الحمية الغذائية القاسية التي كان يتبعها للحفاظ على مظهره.

ويجسد مارك في مسلسل I Know This Much Is True شخصية شقيقان توأم هما دومينيك وتوماس بردسي، في إطار رعب نفسي مثير.

وعرف مارك رفالو بتجسيده لشخصية الرجل الأخضر، HULK ضمن عالم أفلام مارفل السينمائي الشهير على مدار ما يقرب من 10 سنوات.

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