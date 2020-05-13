Advertisements

تقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة 2٪ في الربع الأول من العام

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة 2٪ في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، وفقًا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الأربعاء عن مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية.

وقال المكتب إن "هذا الاعلان يجسد الآثار المباشرة الأولى لوباء الفيروس التاجي (COVID-19) والإجراءات الحكومية المتخذة للحد من انتقال الفيروس".

واضاف إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 5.8٪ في مارس وحده، وهو أكبر انخفاض شهري منذ بدء سلسلة البيانات في عام 1997.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في بريطانيا فيروس كورونا تقلص الاقتصاد البريطاني

أخبار تهمك

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ يوم

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 13 ساعة

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 5 ساعات

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1900 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

الناتج المحلي الكويتي ينمو بنسبة 1.9% خلال الربع الـ2 من 2018

"الإحصاء": ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 22 ألف ريال

المعهد الوطني للإحصاء: الاقتصاد الإيطالي يدخل في حالة الركود التقني

ركود "أكبر من المتوقع" في الاقتصاد التركي.. والقادم أسوأ

البرازيل تسجل أول انكماش اقتصادي منذ 3 سنوات

تقلص الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 4,8% بسبب كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:19 ص

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

01:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟