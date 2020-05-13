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مسلسل 13 Reasons Why يعود قريبا في موسم خامس وأخير

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعلنت شبكة البث الرقمي نتفليكس عن عملها على طرح موسم خامس أخير من المسلسل المثير للجدل 13 Reasons Why، وحددت موعد طرحه للعرض عبر منصتها الإلكترونية بحلول يوم الخامس من يونيو المقبل.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن الصفحة الرسمية للمسلسل عبر موقع تويتر، قامت بنشر مقطع فيديو ظهر به فريق العمل خلال قراءتهم لبعض مشاهد الموسم المرتقب.

وقالت الصحيفة أن الفيديو كشف عن تاثر فريق عمل المسلسل وبكاء بعضهم حزنا على نهاية العمل بالموسم الأخير من هذا المسلسل المميز.

ويعود المسلسل من جديد مع النجمة الشابة كاثرين لانجفورد في دور البطولة الذي ظهرت به منذ طرح المسلسل للمرة الاولى عام 2017.

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