Advertisements

إصابة توني شالوب بفيروس كورونا هو وزوجته

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعترف النجم توني شالوب باصابته بفيروس كورونا المستجد وزوجته بروك أدامز منذ شهر مضى، وتحدث للمرة الاولى عن تجربته مع المرض.

وكشف توني عن ذلك خلال حواره مع برنامج At-Home Variety Show، حيث أعترف انه كمثله من الألاف من سكان مدينة نيويورك اصيب بالفيروس وزوجته.

وقال توني أنه مر بعدة اسابيع صعبة هو وزوجته منذ اصابته بالفيروس، ولكنه ادرك ان هناك العديد من الأشخاص يعانون بما هو أسوء، لذا تحامل على نفسه ونجح في تجاوز الأزمة.

وقبل توني، تعرض عدد من نجوم هوليوود للاصابة بفيروس كورونا كان ابرزهم النجم توم هانكس وزوجته النجمة ريتا ويلسون.

أخبار تهمك

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 20 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 19 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 13 ساعة

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1900 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 5 ساعات

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 22 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ يوم

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:19 ص

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

01:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟