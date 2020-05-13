إصابة توني شالوب بفيروس كورونا هو وزوجته



وكشف توني عن ذلك خلال حواره مع برنامج At-Home Variety Show، حيث أعترف انه كمثله من الألاف من سكان مدينة نيويورك اصيب بالفيروس وزوجته.



وقال توني أنه مر بعدة اسابيع صعبة هو وزوجته منذ اصابته بالفيروس، ولكنه ادرك ان هناك العديد من الأشخاص يعانون بما هو أسوء، لذا تحامل على نفسه ونجح في تجاوز الأزمة.



وقبل توني، تعرض عدد من نجوم هوليوود للاصابة بفيروس كورونا كان ابرزهم النجم توم هانكس وزوجته النجمة ريتا ويلسون.



أعترف النجم توني شالوب باصابته بفيروس كورونا المستجد وزوجته بروك أدامز منذ شهر مضى، وتحدث للمرة الاولى عن تجربته مع المرض.