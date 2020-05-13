الأوسكار مهدد بالتأجيل بسبب كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن حفل الأوسكار يقام سنويا في الفترة بين شهر فبراير ومارس مطلع كل عام، وبالنظر للظروف الراهنة فإنه من الوارد أن يتعرض الحفل للتأجيل هذا العام.



وقالت الصحيفة أن فترة التأجيل ستتراوح فيما بين 3 أو 4 أشهر، بمعنى أن الحفل سيقام للمرة الاولى في فترة الصيف من عام 2021 المقبل.



ورغم ذلك مازال الأمر مرتبط بانحسار أزمة كورونا، وتراجع عدد الاصابات بالولايات المتحدة الأمريكية.



على غرار العديد من حفلات السينما الكبرى التي تم تأجيلها أو إلغائها سبب فيروس كورونا، أصبح حفل جوائز الأوسكار أيضا مهددا بالتأجيل.