نجم أفلام جيمس بوند يفقد شقيقته بسبب كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن شقيقة روري كانت من ذوي القدرات الخاصة، وقد اصابها الفيروس في كل من منطقة المعدة والرئة والكلى.



وذكر روري أن شقيقته توفت مطلع الاسبوع الجاري، بعد محادثة اجرتها معه عبر تطبيق فيس تايم، ولم يتمكن من توديعها بسبب الاصابة بالفيروس.



وعرف الفنان روري كينر بمشاركته في فيلم جيمس بوند sky fall حيث جسد شخصية الضابط المعاون لشخصية M.



أعلن الفنان البريطاني روري كينر عن وفافة شقيقته كارينا كينر، بعد أن شخصت بإيجابية اصابتها بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.