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أرجون كابور يحتفل بمرور 8 سنوات على طرح فيلم Ishaqzaade

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

احتفل النجم أرجون كابور بمرور 8 أعوام على طرح فيلم Ishaqzaade الذي شهد التعاون الأول له مع النجم بارنيتي شوبرا عام 2012.

وحسبما ذكر موقع إنديا توداي، قام أرجون بنشر لقطات له من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، تذكر بها الفيلم الذي شهد ظهوره الأول بعالم سينما بوليوود.

وظهر أرجون في بعض اللقطات وحيدا، وفي بعض اللقطات الأخرى كان برفقة النجمة برانيتي شوبرا نجمة الفيلم.

وكان فيلم Ishaqzaade من إخرام المخرج الهندي الكبير شانو شارما، ومن إنتاج أديتيا شوبرا.

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