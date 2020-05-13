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أيشومان كورانا يحتفل بمرور 3 أعوام على طرح Meri Pyaari Bindu

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

احتفل نجم بوليوود الشاب أيشومان كورونا بمرور 3 أعوام على طرح فيلمه المميز Meri Pyaari Bindu الذي شارك في بطولته النجمة برانيتي شوبرا.

ونقل موقع "إنديا توداي"، صورة قام أيشومان بنشرها عبر حسابه الرسمي على موقع انستقرام، شارك بها متابيعه لحظات من كواليس الفيلم الذي طرح عام 2017.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة الحب التي تحدت الزمن بين أصدقاء شباب فرق بينهم الزمن، ولم يؤثر على هذا الحب أن أصبحت الفتاة أم، وأن أصبح الشاب كاتبا مشهور.

وفي المقبل قامت بارنيتي بنشر صورة من الفيلم عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر احتفالا بمرور 3 اعوام على طرحه وقامت بوصفه بالفيلم المميز.

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