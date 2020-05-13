مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 19 | تفاصيل واحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل (لما كنا صغيرين) ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة (مسلسلات رمضان 2020/1441)

مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 19 | نقدم لكم متابعينا الكرام ملخص واحداث مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 19 للفنان خالد النبوي والنجمة ريهام حجاج، ويعتبر مسلسل لما كنا صغيرين واحدًا من أفضل المسلسلات الدرامية في المارثون الرمضاني لهذا العام 2020/1441.

تفاصيل واحداث مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 19

وبدأ أحداث مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 19 للفنان خالد النبوي والفنان محمود ‏حميدة والنجمة ريهام حجاج، بدخول "دنيا" ( ريهام حجاج ) الفيلا الخاصة بها فتجد عمها في انتظارها ويوبخها على أنها باتت ليلة خارج المنزل، ثم تدخل غرفتها وتتذكر أيام خطوبتها ‏على "يحيى" (محمود حجازي) في أول لقاء بينها وبين عائلته.

وتتفق "دنيا" مع "ياسين" (خالد النبوي) على طرد عمها من الفيلا، ‏عن طريق شهود بأنها تعيش وحدها في الفيلا منذ عدة سنوات وحدها.‏

ويجمع "سليم" (محمود حميدة) معلومات عن "مدام رانيا" التي فاجأته بأن لديها بنت منه قد ‏أخفتها عنه لسنوات طويلة، ويكتشف أن لديها بنت بالفعل، لكنه ما زال يشك ‏في أنها طُعم من "ياسين". ‏

وخطط "ياسين" و"دنيا" على موافقة "وائل" (كريم قاسم)‏، على العمل مع "سليم" في تجارة المخدرات، من أجل الإيقاع ‏به وتسليمه للشرطة، ويبدأ "وائل" أول عملية استلام مخدرات بالاتفاق مع ‏الشرطة، لكن كان أذكى منهم، وكانت البضاعة عبارة عن عدسات كاميرات. ‏

من ناحية أخرى، يتم القبض على "رضا" (محمد يحيى)، بتهمة إطلاق النار على ‏‏"ياسين" و"دنيا"، وسيتم التحقيق معه في الحلقات ‏القادمة، ليتبين من الذي دفعه لذلك. ‏





مواعيد عرض مسلسل لما كنا صغيرين والقنوات الناقلة ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" لكلًا من الفنانين (محمود حميدة - خالد النبوي - ريهام حجاج)، يوميًا على قناةdmc ‎ الفضائية في تمام الساعة 9:30 مساًء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 ‏مساًء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساًء‎.‎ ‎ أبطال مسلسل لما كنا صغيرين مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل ‏عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد ‏الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد على‎.‎







