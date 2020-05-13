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مسئول طبي يحذر الكونجرس الأمريكي من عواقب وخيمة في حال إعادة فتح البلاد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
حذر الدكتور أنتوني فوسي، وهو عضو رئيسي في فريق مكافحة الفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء من أن الولايات والمدن تواجه عواقب وخيمة إذا انفتحت بسرعة كبيرة وسط الوباء.

وحث فوسي الدول على عدم إعادة فتح أبوابها حتى تعرف أن لديها القدرة على التعامل مع الزيادة الحتمية في الحالات بمجرد تخفيف أوامر البقاء في المنزل.

في جلسة استماع رفيعة المستوى حيث انضم المشاهدين والعديد من المشرعين عبر مؤتمر بالفيديو، أخبر فوسي أيضًا لجنة تابعة لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن توقع لقاحًا أو علاجًا متاحًا على نطاق واسع لـ Covid-19 "بعيد جدًا"، في الوقت الذي يستعد فيه الطلاب للعودة إلى الحرم الجامعي في الخريف، على الرغم من أنه أعرب عن تفاؤله بتطوير لقاح في العام أو العامين المقبلين.

كان فوسي، الذي يقود المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، صريحا في شهادته حول جهود الاستجابة لتفشي الفيروس التاجي ودحر أوامر البقاء في المنزل يوم الثلاثاء في جلسة الاستماع الأولى لمجلس الشيوخ بشأن تفشي الفيروس التاجي منذ مارس.

وقال فوسي في شهادة أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ "ما يقلقني أنه إذا قفزت بعض المناطق - المدن أو الولايات أو ما لديك - فوق نقاط التفتيش المختلفة هذه وانفتحت قبل الأوان، دون امتلاك القدرة على الاستجابة بفعالية وكفاءة، فإن قلقي هو أننا سنبدأ في رؤية القليل من الاصابات قد تتحول إلى حالات تفشي".

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