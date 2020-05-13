Advertisements

للمرة الأولى منذ شهرين.. تايلاند لم تسجل إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:10 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أصدرت السلطات الصحية في تايلاند اليوم الأربعاء، بيانًا أكدت فيه أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ التاسع من مارس الماضي.

 

وتواصل الحكومة في تايلاند، مناشدة المواطنين وضع الكمامات، واتباع قواعد النظافة الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حسبما قال تاويسين ويسانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد.

 

وأضاف تاويسين ويسانويوثين، أن المناطق التي لا تزال عرضة للخطر تشمل بانكوك والأقاليم المحيطة بالإضافة لجنوب تايلاند، الذي شهد عددا كبيرا من الحالات في الأسابيع الأخيرة.

 

وأعلنت السلطات الصحية في تايلاند، تايلاند 3017 حالة إصابة و56 وفاة إجمالا منذ بد تفشي المرض في يناير، بينما تعافى 2844 شخصا من المرض وعادوا إلى منازلهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تايلاند إصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 20 ساعة

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1900 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 19 ساعة

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 13 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ يوم

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تايلاند تشدد قواعد الدخول لجميع الجنسيات لمكافحة فيروس كورونا

تايلاند تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1524

تايلاند تسجل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تايلاند تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

تايلاند تسجل 32 حالة إصابة جديدة بكورونا

تباطؤ انتشار فيروس كورونا في إسبانيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:19 ص

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

01:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟