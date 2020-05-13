مقتل فتى وإصابة 4 شبان برصاص جنود الاحتلال بمحافظة الخليل

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بمقتل فتى وإصابة 4 شبان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار بمحافظة الخليل.

وذكرت مصادر عبرية، أمس الثلاثاء، بشأن إحباط عملية طعن عند حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة وتم إطلاق النار على المنفذ.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، حيث تم اعتقاله وما زال مجهول الهوية.

وكانت قوات الاحتلال قالت:" إنه تم احباط عملية طعن عند حاجز قلنديا وأنه تم "تحييد" المنفذ.

ومن جانبها، أكدت القناة السابعة العبرية، أن عناصر ما يسمى حرس الحدود، أطلقوا النار على فلسطيني حاول مهاجمتهم بسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح ومن ثم اعتقاله.