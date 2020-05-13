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عايدة رياض لـ"إيناس الدغيدي": "اتعقدت من الجواز بعد محرم فؤاد" (فيديو)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:26 ص
عايدة رياض
عايدة رياض
أكدت الفنانة عايدة رياض، أمس الثلاثاء الموافق 12/5/2020، أنها تعرضت لعقدة نفسية خلال فترة زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد، قائلة: "محرم فؤاد جوزي الوحيد، وأنا تعقدت من الجواز، ومحرم كان كويس ولكن كان فرق السن مشكلة، وهو كان بيحبني قوي وبيغير علي قوي، وكان قافل الدنيا وصعب قوي".

وكشفت عايدة رياض، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس"، عن وقوعها في الحب 3 مرات بعد وفاة محرم فؤاد ولكنها لم تتزوج، مضيفة: "كان عندي أولويات بعد محرم فؤاد، وأنا متجوزتش بعده وكنت بحب بس وأنا حبيت 3 بعده".

وتابعت عايدة رياض، أن مواقف الحزن أكثر من الفرح في حياتها، قائلة: "أنا دموعي من كتر ما بكيت نشفت وقلبي اللي بيبكي، وعندي حزن كبير جوايا في حياتي، وبحاول أضحك لكن الحزن داخلي"، مشيرة إلى أن شعورها بالوحدة وحش ولكنها تعودت على الوحدة والشغل.

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محرم فؤاد عايدة رياض شيخ الحارة والجريئة ايناس الدغيدي

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