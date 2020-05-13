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تفاصيل اتفاق برشلونة ولاوتارو مارتينيز

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:13 ص
مارتينيز
مارتينيز
وكالات

يخطط نادي برشلونة من للتعاقد مع الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن برشلونة توصل لاتفاق مع لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، على توقيع عقد لمدة 4 سنوات براتب سنوى يتراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين يورو بخلاف المكافآت والحوافز.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتبقى اتفاق برشلونة مع إدارة إنتر ميلان على صفقة مارتينيز الذي ينتهي عقد في صيف عام 2023.

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