الدوري الإيطالي في مهب الريح

أوصت اللجنة العلمية والفنية في إيطاليا بوضع جميع اللاعبين في عزلة لمدة 15 يوماً مع استئناف التدريبات من جديد منتصف شهر مايو الحالي، من أجل مزيد من الأمان والاطمئنان.

وأكدت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية أن اللجنة العلمية لديها شكوك كبيرة في استئناف المسابقات الكروية هذا الموسم، بسبب الخوف من إصابة بعض اللاعبين بعد استمرار الدوري.

ويخشى المسؤولون في إيطاليا من تفشي الفيروس مرة أخرى داخل مراكز التدريب، مما يجبرهم على إيقاف المسابقة من جديد، إذا سارت الأمور بشكل سيء.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يسعى لاستئناف بطولة الكالتشيو في يونيو، لتجنب الخسائر المالية التي يعاني منها الجميع في الوقت الراهن.