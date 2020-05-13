أداء متباين لمؤشرات البورصة خلال بداية تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 600 مليون جنيه بعد مرور أول 10 دقيقة من بداية الجلسة.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10.572.79 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12.145.66 نقطة.









كما تراجع مؤشر EGX ESG بنسبة 0.2% وصولا لمستوى 1.469.03 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.22%، مسجلا 4،045.44 نقطة، وايضا انخفض مؤشر EGX50 بنسبة 0.18 % ليصل إلى مستوى 0.18 نقطة.







