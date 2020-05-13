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جهاز 6 أكتوبر: استكمال أعمال الطرق بمنطقتي غرب سوميد والسياحية الرابعة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


صرح المهندس، شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال أعمال الطرق بمنطقتي غرب سوميد بالمجاورتين (11 ، 12)، والسياحية الرابعة بنطاق شارع يوسف عز الدين، مؤكداً أنه يتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.


وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن أعمال الطرق بالمنطقتين تشمل تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة ورفع كفاءة الإنترلوك والأرصفة على جانبي ووسط الطريق، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على تنفيذ خطة التنمية والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة.


وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إلى أنه تم تنفيذ حملات نظافة موسعة شملت الحي ١٢ بالمجاورتين  ٥ ، ٧، والحي العاشر  بالمجاورتين ٣ ، ٦، والشباب ٧٠ مترا بمنطقة أبوالوفا والشماليات والحي الثاني  والحي الثالث بالمجاورات ١ ،٢ ، ٥،  ومنطقة الدفاع الوطني وطريق الواحات، مؤكداً استمرار حملات النظافة بجميع الأحياء بالمدينة وذلك حفاظا علي صحة وسلامة السكان وظهور المدينة بالمظهر اللائق بها.


وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالتنسيق مع الجهات المختصة لا يدخرون جهداً في تنفيذ المشروعات والخدمات المختلفة لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

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