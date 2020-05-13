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"مياه البحر الأحمر": إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمنطقتي"العرب وجبل العفش"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح  المهندس محمد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بأنه تم البدء في أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمنطقتي "العرب وجبل العفش" بمدينة الغردقة، تمهيدا لأعمال التطوير الحضري وتحسين الرؤية البصرية التي يجري تنفيذها في أحياء مدينة الغردقة.

وأشار المهندس محمد عيسى إلى أنه تم اعتماد نحو ٢٧ مليون جنيه لتنفيذ المشروع، وتشمل أعمال  الإحلال والتجديد رفع كفاءة شبكات المياه بجانب استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية والصحية، بهدف تأمين وصول المياه  للمواطنين مع ضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للأهالي، وكذا تأهيل شبكات مياه الشرب  لاستيعاب الضخ  على مدار  الـ24 ساعة، حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات بالمنطقتين.

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