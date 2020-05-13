رئيس جهاز العبور: إنجاز 90% من المول التجارى بالحى الترفيهى بالمدينة









صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه جارٍ تنفيذ مول تجارى بالحى الترفيهى بالمدينة على مساحة إجمالية حوالى ١١٥٠٠م٢ تقريبا، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والمترددين عليها.









وذكر رئيس الجهاز أن نسبة إنجاز المشروع تصل إلى 90% وهو الآن في مرحلة التشطيبات النهائية، ويتكون المشروع من مبنى المول ( هايبر ماركت) وساحة لانتظار السيارات ومنطقة كافتيريا، مشيرا إلى أن المشروع يأتي فى إطار التعاون المثمر بين جهاز تنمية مدينة العبور وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.









وأضاف المهندس أحمد عمران، أن المشروع سيقدم العديد من الخدمات منها الاستهلاكية والسلع المعمرة التي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالسوق المحلي مما يسهم في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية.







