الزمالك يحسم مصير محمود علاء

نفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل محمود علاء مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وترددت العديد من الأنباء عن وجود عروض خليجية للحصول على خدمات محمود علاء.





وأشارت بعض التقارير عن رفض إدارة القلعة البيضاء رحيل محمود علاء، خلال الفترة المقبلة لحاجه الفريق له ولصعوبة تعويضه.





وأكدت التقارير أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، متمسك ببقاء محمود علاء مع الأبيض ويرفض فكره رحيله، بإعتباره من العناصر الأساسية في تشكيل أبناء ميت عقبة.



