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50 ألف.. الإسكان توضح شروط التقديم لحجز شقق "سكن مصر" (فيديو)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:25 ص
رقية جمال
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم بدء استقبال حجز 2662 وحدة سكنية بـ 8 مدن جديدة ضمن مشروع "سكن مصر"، في (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن من يرغب في حجز وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر" أو "جنة" يمكنه الدخول على موقع www.hbd–reservation.com، وتحميل كراسة الشروط التي بها كافة تفاصيل الوحدات وأسعارها، ويقوم بمليء استمارة الحجز ثم تحويل مبلغ 50 ألف جنيه جدية الحجز و500 جنيه مصروفات إدارية إلكترونيًا، منوهًا بأنه يتبقى أسبوع آخر للحجز بهذا المشروع.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن من بين شروط الحصول على وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" ألا يكون المتقدم وزوجته والأولاد القصر حصل على وحدة بمشروعات الإسكان المدعم من الدولة سواء الاسكان الاجتماعي أو أراضي الاسكان الاجتماعي، وأن يكون شخص طبيعي مصري الجنسية له أهلية التصرف والتعاقد.

ونوه، بأن الإعلان الثالث عشر لمشروع الاسكان الاجتماعي تم التصديق عليه من مجلس الوزراء، وحاليًا يتم حصر ودراسة الإعلان ويتم الإعلان عنه خلال أسابيع قليلة. 

وبدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات حجز شقق "سكن مصر" في 8 مدن جديدة، الأحد الموافق 10 مايو.

وأعلنت الهيئة كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، حيث يمكن للحاجزين الاطلاع عليها قبل التقديم والتعرف على أماكن الوحدات والأسعار وكل التفاصيل الخاصة بالمشروع.

الطرح الجديد من شقق سكن مصر، يصل لـ2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير)، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا)، وتصل مساحات الشقق لـ115 متر وحتى 118 متر، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

وللتقديم في حجز شقق "سكن مصر" يتم سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم بإيصال السداد على الموقع الإليكتروني المخصص لذلك (www.hbd–reservation.com).

ويتم ذلك خلال فترة فتح باب الحجز والتي تصل لشهر دون أي أفضلية بين الحاجزين، ثم تبدا مرحلة مرجعة الأوراق وبيانات المتقدمين للحجز، لتبدء بعدها المرحلة الأخيرة وهي الحجز بالأسباقية من خلال موقع الحجز الإلكتروني.

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