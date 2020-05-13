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من جديد.. منة عرفة تنفي ارتباطها بـ علي غزلان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
نفت الفنانة الشابة منة عرفة، ارتباطها باليوتيوبر علي غزلان خلال حوارها في برنامج "mbc trending" الذي يعرض على شاشة قناة "أم بي سي".

وقالت منة، خلال الحوار:"أنا وعلي أصدقاء جدًا وفيه شغل بينا ومفيش حاجة رسمية أو ارتباط يجمعنا ومش هيبقى فيه مش لازم عشان باخرج مع حد وبتصور معاه يبقى أنا وهو مرتبطين".

و عن حلقاتها في برنامج رامز مجنور رسمي اكدت:"قيود الكرسي خلال مقلب "رامز مجنون رسمي" كانت متسعة وطالبت بإحكامها فيما بعد".

وتابعت:"أنها كانت أول شخصية تم استضافتها في البرنامج وأضافوا لها بعض الفقرات فيما بعد كالثعبان وأغنية "رامز نجم اليوتيوب".

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رامز مجنون رسمي

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