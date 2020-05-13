من جديد.. منة عرفة تنفي ارتباطها بـ علي غزلان

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نفت الفنانة الشابة منة عرفة، ارتباطها باليوتيوبر علي غزلان خلال حوارها في برنامج "mbc trending" الذي يعرض على شاشة قناة "أم بي سي".



وقالت منة، خلال الحوار:"أنا وعلي أصدقاء جدًا وفيه شغل بينا ومفيش حاجة رسمية أو ارتباط يجمعنا ومش هيبقى فيه مش لازم عشان باخرج مع حد وبتصور معاه يبقى أنا وهو مرتبطين".



و عن حلقاتها في برنامج رامز مجنور رسمي اكدت:"قيود الكرسي خلال مقلب "رامز مجنون رسمي" كانت متسعة وطالبت بإحكامها فيما بعد".



وتابعت:"أنها كانت أول شخصية تم استضافتها في البرنامج وأضافوا لها بعض الفقرات فيما بعد كالثعبان وأغنية "رامز نجم اليوتيوب".