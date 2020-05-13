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"لأسباب تأديبية".. رئيس نادي لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:38 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
أعلن نادي لاريسا اليوناني، عن رحيل اللاعب الدولي المصري عمرو وردة لاعبه المعار من فريق باوك اليوناني، وذلك بناًء على تعليمات من رئيس النادي.

وأصدر النادي اليوناني بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي، يؤكد فيه تعليمات من رئيس النادي برحيل وردة ولاعب آخر من الفريق لأسباب تأديبية.

وجاء نص البيان كالآتي: "بأوامر رسمية من أليكيس كوجياس رئيس نادي لاريسا، يعلن النادي رحيل الثنائي المُعار من ناديي باوك وأولمبياكوس، عمرو وردة وجياناس ماسوراس، لأسباب تأديبية خطيرة".

ولعب عمرو وردة هذا الموسم مع فريق لاريسا مُعارا من نادي باوك اليوناني، وشارك في 23 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

جدير بالذكر أن تم استبعاد عمرو وردة من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بسبب مشكلة تأديبية أيضًا، قبل أن يتراجع اتحاد الكرة المصري في قراره وإعادته مرة أخرى للمنتخب بعد تدخل اللاعبين.

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