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مروة ناجي تشوق جمهورها لدعاء "انا المكسورة"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شوقت الفنانة مروة ناجي، جمهورها للدعاء الجديد الذي يحمل اسم "انا المكسورة" من خلال نشر صورة من كواليس تسجيله، على حسابها الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلقت مروة، على الصورة قائلة:"قريبا جدا،أنا المكسورة، كلمات سيد عزمي، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري".

ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها قائلًا:"منتظرينك جدًا" وأضاف آخر "بالتوفيق يا فنانة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"أن شاءالله يكسر الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال مروة ناجي، اغنية "لما لقيتك" من كلمات أحمد المالكي، ومن ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدي، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب.

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