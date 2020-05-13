اليونيسف تصدر تقريرا عن الأثر المميت لكورونا على الأطفال

Advertisements

نشرت منظمة اليونيسف تقريرًا يوم الثلاثاء يوضح امكانية وفاة 6000 طفل إضافي يوميًا لأسباب يمكن الوقاية منها خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث تستمر جائحة فيروس كورونا في إضعاف النظم الصحية وتعطيل الخدمات الروتينية.



ويستند التقرير الصادر عن وكالة الأمم المتحدة للأطفال إلى تحليل قام به باحثون من جامعة جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، نُشر حديثًا في مجلة لانسيت جلوبال هيلث.



وقالت المنظمة إنه بناءً على أسوأ سيناريوهات في 118 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، يقدر التحليل امكانية وفاة 1.2 مليون حالة إضافية للأطفال دون سن الخامسة في ستة أشهر فقط، بسبب انخفاض مستويات تغطية الخدمات الصحية.



كما أضافت اليونيسف أن حوالي 56،700 حالة وفاة أخرى يمكن أن تحدث في غضون ستة أشهر فقط، بالإضافة إلى 144،000 حالة وفاة حدثت بالفعل في نفس البلدان خلال نفس الفترة.



وفقًا للتقرير، فإن الدول العشر التي يمكن أن يكون لديها أكبر عدد من وفيات الأطفال الإضافية هي: بنغلاديش والبرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وأوغندا وتنزانيا.

