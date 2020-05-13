Advertisements

بيل يحسم موقفه من الانتقال لنيوكاسل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
اتخذ الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وانتشرت العديد من التقارير في الساعات الماضية التي تشير إلى رغبة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في ضم بيل في الصيف القادم وهو ما اعتبره مسئولو الريال أمر جيد لبيع اللاعب.

ولكن كشفت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن جاريث بيل ينوي رفض عرض نيوكاسل المقدم له في الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جاريث بيل لا ينوي مغادرة نادي ريال مدريد قبل انتهاء عقده في صيف 2022 القادم.

أخبار تهمك

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ يوم

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 20 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ يوم

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

طبيبة توجه نصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

01:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟