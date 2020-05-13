النمسا تستعد لإعادة فتح حدودها مع ألمانيا

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أعلنت وزارة السياحة النمساوية، اليوم أن الحدود بين النمسا وألمانيا ستبدأ في إعادة فتحها تدريجيًا اعتبارًا من يوم الجمعة، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



وقال متحدث باسم الوزارة إن مستشاري البلدين اتفقا على إعادة فتح الحدود للمسافرين النهاريين والركاب في خطوة أولى نحو التطبيع الكامل.



وأضاف المتحدث، أن الخطوة الثانية ستشهد إعادة فتح كاملة في 15 يونيو، مع مراعاة أرقام اصابات فيروس كورونا في ذلك الوقت.

