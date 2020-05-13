إنتر ميلان يفاوض نجم مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية، عن رغبه نادي إنتر ميلان في التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو لاعب فريق مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان وضع كانسيلو على رأس اهتماماته، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أنه في حاله رحيل كانسيلو إلى إنتر ميلان، سيتوجب على برشلونة الموافقة على رحيل سميدو إلى مانشستر سيتي مقابل 50 مليون يورو، وهو الرقم الذي سيساعد العملاق الكتالوني على ضم لاوتارو مارتينيز من النيراتزوري حيث سيسهل الأخير الأمر على النادي الكتالوني.





وارتبط إسم برشلونة بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز خلال الفترة المقبلة، إلا أن البارسا غير قادر على دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر نحو 111 مليون يورو، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.



