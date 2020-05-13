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الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الألبان والدواجن (فيديو)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه كان يتم ذبح عدد 550 ألف رأس من البتلو سنويًا على وزن 80 – 120 كجم تقريبًا وبنسبة صافى أقل من 50% ليعطي كمية من اللحوم تعادل 27 ألف طن تقريبًا، ولكن بتطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى وزن 400 كجم على الأقل في هذه الحالة يكون نسبة التصافي فيها في حدود 60%، وبالتالى نفس عدد الرؤوس 550 الف رأس أصبح ينتج كمية من اللحوم تعادل 5 أضعاف ما كان يتحصل عليها من ذبحها بتلو.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن قروض المستفيدين من المشروع بفائدة 5% متناقصة حسب مدة السداد، موضحًا أن نسبة استرداد القروض وفوائدها قد وصلت إلى 100%، بفضل وعى المستفيدين بأهمية المشروع والغرض منه، بالإضافة إلى تكثيف المتابعة من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لرصد أي مشكلة والعمل على تذليلها وحلها في مهدها.

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن دعم المزارع النظامية يتم من خلال الاستيراد من خلال جهاز الخدمة الوطنية طبقًا للضوابط الصحية والمحجرية والبيطرية، ويتم حجر الحيوانات بالمحاجر الخاصة بمشروعات الخدمة الوطنية والمتقدمين يتوجهوا لأقرب فرع للبنك الزراعي المصري، ثم يتوجه للمحاجر لمعاينة وتحديد الحيوانات التي سيتسلمها وبأسعار عادلة للمربي.

وأوضح، أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الألبان الطازجة وألبان الشرب بنسبة 100%، ونصدر ما يفيض عن حاجتنا للخارج، بينما نحن على أعتاب تحقيق اكتفاء ذاتي من الدواجن، وقريبًا سيتم تصدير الدواجن للخارج، ونحن في سبيلينا لتسجيل 14 منشأة خالية من الأمراض.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزارة الزراعة في عدد من المجالات، وكذلك مشروع تنمية سيناء.

ووجه السيسي، بالسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة، خاصةً من خلال دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز وتعظيم رقعة الأراضي الزراعية.

ووجه بتدعيم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لصالح زيادة الإنتاجية وجودة هذا المنتج الغذائي الهام، مع توفير التمويل اللازم في هذا الصدد. ووجه الرئيس أيضًا بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية في هذا الإطار لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربيين على مستوى الجمهورية ولتقديم مشروعًا نموذجيًا لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما فيها المشروع القومي لإحياء البتلو، ومشروع زيادة إنتاج الألبان، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء، واستعراض المقترحات والسيناريوهات المطروحة في هذا الصدد، خاصةً فيما يتعلق بمشروع استصلاح واستزراع الأراضي، فضلًا عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.

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