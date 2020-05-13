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"باب الرجاء".. دعاء ديني لـ سعد لمجرد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
طرح الفنان سعد لمجرد، دعاء جديد بعنوان "باب الرجاء" على طريقة الفيديو كليب، بقناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

دعاء "باب الرجاء" من كلمات أبو الفضل، ومن ألحان محمد رضا، ومن توزيع حمزة الغازي.

وروج سعد، للدعاء من خلال نشر مقطع فيديو منه، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق لمجرد، على مقطع الفيديو قائلًا:"اللهم إننا نطرق بابك فشافي عبادك وارحم موتانا وارفع عنا هذا الوباء إنه لا يرد من قَصَدك وطرق باب الرجاء في هذه الليالي المباركة".

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