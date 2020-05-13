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صفقة نارية.. الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
احمد عصام
استقر المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي على التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في خط هجوم الفريق.

واقترب رمضان صبحي من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي وذلك في نهاية الموسم الجاري وانتهاء إعارته وعودته مرة أخرى إلى نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وحدد النادي الأهلي بديل رمضان صبحي في الفترة المقبلة، حيث يرى مسئولو الفريق بأن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب سوف يكون صفقة جيدة للنادي خلال السنوات المقبلة.

وكان قد حدد نادي المقاولون العرب مبلغ قيمته 3 ملايين دولار من أجل الاستغناء عن طاهر لأي نادي، وأيضا تريد الشركة المسئولة عن تسويق اللاعب وضع بند في عقد مع الأهلي يحق له الرحيل في اي وقت بحال تلقيه عرضا أوروبيا بمبلغ مالي كبير.

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