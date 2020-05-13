صفقة ثلاثية نارية بين برشلونة والإنتر ومانشستر سيتي

شهدت الأيام الماضية تطورات كبيرة بشأن تعاقد فريق برشلونة مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويريد نادي إنتر ميلان استغلال رغبة برشلونة في ضم لاوتارو، وعقد صفقة ثلاثية بينه وبين البارسا وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.





حيث يرغب الفريق الإيطالي في التعاقد مع كانسيلو مرة أخرى وعودته إلى صفوف الفريق، وذهاب نيلسون سيميدو إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وتعاقد البارسا مع مارتينيز.





وسيدفع فريق برشلونة الإسباني بجانب تلك الصفقة بعض الأموال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، أو على البارسا دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز المقدر بـ111 مليون يورو.



