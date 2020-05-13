باريس سان جيرمان "لايص" في ضم مدافع برشلونة

اقترب نيلسون سيميدو ظهير أيمن برشلونة من الانتقال إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل بعد توقف مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2022.

ويرى النادي الكتالوني أن الآن هو الوقت الأنسب لبيعه، وتم تحديد مبلغ 50 مليون يورو للتنازل عن خدماته.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن هناك صعوبة في انتقال سيميدو إلى باريس سان جيرمان، هذا الصيف، في ظل عدم امتلاك نادي العاصمة الفرنسية، القدرة المالية الكافية لحسم الصفقة.

ويعتبر تدعيم قلب الدفاع والوسط من أولويات "بي إس جي" في الميركاتو الصيفي، إلى جانب تمديد عقدي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي المطلوبين في البارسا وريال مدريد على الترتيب، وهو ما يجعل هناك صعوبة في التعاقد مع سيميدو.