جامعة القاهرة تطلق موقعا للتقديم الإلكتروني للتربية العسكرية





أطلقت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، موقعا إلكترونيًا خاصا بالتقدم الإلكتروني للتربية العسكرية وذلك تسهيلًا على الطلاب في تأدية الخدمة كونها ضرورة إلزامية للتخرج، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي بجامعة القاهرة واستعدادات الجامعة؛ لمواجهة الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا المستجد، علي أن يتم بدء التسجيل الالكتروني حتي 18 مايو المقبل.





وقال رئيس الجامعة، فى بيان صحفى، إنه تم ربط الموقع بقاعدة البيانات المركزية للجامعة لضمان دقة بيانات الطلاب المسجلين بالدورات التدريبية في التربية العسكرية حيث يتم كتابتها آليا من قاعدة البيانات، بما يؤدي لتكامل ملف الطالب الالكتروني بالجامعة.





ويشمل الموقع الإلكتروني (http:miltraining.cu.edu.eg)، خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب في الدورات المتاحة في التربية العسكرية، وإمكانية معرفة كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالأبحاث المطلوبة وكيفية كتابتها وآليه تسليمها، والقدرة على طباعة استمارة التسجيل الخاصة بالطالب والتي تم استكمالها من خلال البيانات المسجلة للطالب في قاعدة البيانات المركزية بالجامعة.





وأشارت الجامعة إلي إمكانية تحميل المحاضرات المتاحة إلكترونيًا للطلاب والتي تم إتاحتها ورفعها بواسطة إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة،فضلا عن إمكانية إرسال استفسارات الطالب الخاصة بالتربية العسكرية عن طريق الموقع الالكتروني.





ويتيح الموقع لإدارة التربية العسكرية لوحة التحكم والتي تظهر إجمالي عدد الدورات المتاحة وعدد الطلاب المسجلين بجميع الدورات، كما يسمح بإمكانية إضافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالتربية العسكرية، ورفع المحاضرات إلكترونيًا وإتاحتها للطلاب، ومراجعة الطلاب الملتحقين بكل دورة تدريبية مع إمكانية الحذف، وفتح وإغلاق فترات الدورات الخاصة بالتربية العسكرية، بالإضافة إلي إمكانية تسجيل نتيجة التربية العسكرية للطلاب المقيدين بالدورات التدريبية، مع إمكانية إصدار نتيجة التربية العسكرية مجمعة لطلاب كل كلية على حدى وإصدار استمارات النجاح الخاصة بكل طالب على حدى.





ويسجل الطالب خلال الموقع الجديد من خلال بطاقة الرقم القومي، وصورة كارنيه الجامعة أو صورة إذن دفع الرسوم الدراسية، ورفع 2 صورة شخصية.



