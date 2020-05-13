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مساعدات إنسانية من دولة الإمارات للصومال لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:53 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإرسال طائرة مساعدات إنسانية إلى الصومال وعلى متنها أكثر من 35 طنًا من التجهيزات الطبية والمعونات لتعزيز قدرتها على التصدي لوباء كورونا وإغاثة متصرري الفيضانات.

 

جاءت المساعدات التي أمر بإرسالها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كاستجابة سريعة لنداء منظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة دولة الصومال.

 

وتساهم المساعدات الإماراتية، في دعم عمليات الإغاثة والإعاشة للآلاف من المتضررين من الفيضانات والذين أجبروا على هجر مساكنهم جراء السيول، ومن ثم توفير المقومات المعيشية الضرورية لهم.

 

ومن جانبه، قال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، إنه :"عملنا على الفور على تنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحرصنا أن تكون الاستجابة السريعة للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية ترجمةً واقعية لرؤيته لتأسيس هذه المدينة".

 

وأشار الشيباني، إلى أن المساعدات "تهدف إلى توفير منصة داعمة ذات قدرات لوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية لاستضافة وتسهيل ومساعدة المنظمات والهيئات والأفراد الذين يعملون في مجال الإغاثة وخدمة المحتاجين، حتى يتمكنوا من العمل معاً كقوة مؤثرة واحدة لتحسين الظروف الصعبة التي قد يمر بها سكان مناطق مختلفة من العالم والتخفيف من معاناتهم".

 

وقد أعرب روبرت بلانشارد، ممثل منظمة الصحة العالمية في دبي، عن تقديره لجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقال إن ذلك " جاء في إطار حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الدائم على المبادرة لغوث كل من هو في أزمة وتأكيداً لنهج الإمارات في تقديم يد العون لكل محتاج في كل الأوقات لاسيما أوقات الأزمات والكوارث".

 

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكد أن "يقدم النموذج والقدوة في مساندة الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من معاناة الناس في كل مكان".

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