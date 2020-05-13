بعد تبرعه بـ100 ألف جنيه لصالح جمعية خيرية.. أحمد السقا يتصدر تريند تويتر

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تصدر الفنان أحمد السقا، تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد تبرعه بـمبلغ 100 ألف جينه لصالح مؤسسة عياش الطفولة خلال الساعات القليلة الماضية.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج أحمد السقا، وجاءت التعليقات على الهاشتاج كالتالي:"أول مرة أعرف إن أحمد السقا عامل المسابقة دي عشان يتبرع بفلوسها للجمعيات الخيرية" وأضاف آخر "السقا وتامر حسني من أجدع وأكرم الفنانين، رجولة وشهامة بجد".



برنامج "أغلب السقا" يقدمه الفنان أحمد السقا، والفنانة رزان المغربي، على شاشة قناة "إم بي سي مصر" يوميًا خلال رمضان، وكل حلقة تشهد منافسات ترفيهية ورياضية بين السقا وضيوفة.