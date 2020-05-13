"المصل واللقاح": الشباب والأطفال قنابل موقوتة بالنسبة لـ"كورونا"

قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مؤشر الإصابات ليس له دلالة بقدر مؤشر الوفيات والتعافي، فقد يرتفع مؤشر الإصابات نتيجة زيادة الفحص، منوهًا بأنه لا يوجد حصر كامل لكافة الإصابات بفيروس كورونا في جميع دول العالم وليس مصر فقط، ومعدل الوفيات ونسب التعافي جيدة جدًا، معقبًا: "إحنا ماشين صحيًا كويس، ويتبقى دور المواطن في اتباع الإجراءات الاحترازية".





وأكد "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك حالات إصابة بدون أعراض قد تتسبب في نقل العدوى بشكل مبالغ فيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند الخروج، والتعامل بحرص مع كبار السن، مع غسل الأيدي باستمرار بما يساهم في تقليل الإصابة بفيروس كورونا.





وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الشباب والأطفال قنابل موقوتة حيث يمكن إصابتهم بالفيروس بدون أعراض ولا يمكن حصرهم، مشددًا على أن فيروس كورونا ليس له كتالوج، فهناك إصابات بدون أعراض وهناك نسب تعافي عالية، وعلى المواطن أن يقوم بما عليه تجاه نفسه وأسرته ودولته باتباع الإجراءات الاحترازية لتقليل معدل نقل العدوى.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.





ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.





347 إصابة جديدة.. و11 وفاة





وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.



