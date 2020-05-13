القبض على شاب قتل طالبا بآلة حادة في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة منية النصر، القبض علي شاب قتل طالب ثانوية عامة بآلة حادة في قرية النزل.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مباحث منية النصر، يفيد وقوع مشاجرة بين شخصين وطعن شخص بسلاح أبيض في قرية النزل التابعة لمركز منية النصر.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين مصرع جهاد محمد أحمد ١٧ سنة طالب بالصقدف الثالث الثانوي طعنا بسلاح أبيض أثناء مشاجرة مع زميله، طعنه بآلة حادة بالفخذ وقطع وتر، مما أدي إلي وفاته في الحال.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض علي النيابة، وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم محمد خالد قدح ٢١ سنه ومقيم بقرية النزل بمنية النصر.





وعلي صعيد اخر عثر أهالى مدينة شربين على جثة شاب، ملقاة على شاطىء بحر شربين أمام صيدناوى، بمحافظة الدقهلية.









تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من أهالى مدينة شربين بالعثور على جثة شاب على شاطىء بحر شربين.









وعلى الفور انتقلت قوات مباحث شربين، بقيادة الرائد محمد الأرضى، إلى مكان البلاغ، وتبين، وفاة شاب مجهول الاسم والعنوان، عمره حوالى 25سنة،جثمانه ملقى على شاطىء البحر بشربين أمام صيدناوى.









وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفي شربين العام، تحت تصرف النيابة العامة.





وفي واقعة أخري لقى طفل مصرعه، عقب سقوطه من سلم منزله،بمنطقة الجرابعة،بمدينة بنى عبيد محافظة الدقهلية.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من محمود السيد الدندراوى، بسقوط نجله من علي السلم ووفاته عقب انتقاله للطوارئ.





وعلى الفور انتقلت مباحث مركز بنى عبيد، إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط الطفل يامن محمود السيد الدندراوى 4 سنوات، من الدور الرابع بمنزله، أثناء قيامه باللعب علي السلم وسقوطه من عليه،واصيب بارتجاج بالجمجة ونزيف داخالي ونزيف بالاذن اليسري وتوفي على الفور عقب انتقاله للطوارئ.



