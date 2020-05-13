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هبوط جماعي حاد بمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:48 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل حاد فيمنتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، مدفوعة بمبيعات المصريين والأجانب وسط تداولات متوسطة بعد خصم صفقة فوري البالغ قيمتها 328 مليون جنيه و هو المؤثر ايضا علي مخطط السيولة .

هذا و قد تم استبدال سهمين فقط للسوق المصرى فى مؤشر الاسهم الصغيرة Msci فى مراجعته الاخيرة ليخرج سهمى بايونيرز و حديد عز و يدخل سهمى القاهرة للاستثمار و ابن سينا للادوية هذا و قد تم استبدال سهمين فقط للسوق المصرى فى مؤشر الاسهم الصغيرة Msci فى مراجعته الاخيرة ليخرج سهمى بايونيرز و حديد عز و يدخل سهمى القاهرة للاستثمار و ابن سينا للادوية 


وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 10.417.4 نقطة، ,وتراجع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1.117.1 نقطة، ونزل المؤشر الأوسع نطاقًا" EWI-EGX100" هو الآخر بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1.834.9 نقطة.

وإختتمت البورصة المصرية تداولات  أمس منتصف الأسبوع على ارتفاعات جماعية بعد عدة جلسات من التراجع و التباين ، لينهى الرئيسي على مضيفا 292 نقطة الى رصيده ، بنسبة صعود 2.84% عند 10588 نقطة مكتسبا اراض جديدة لم يطأها منذ عدة اسابيع ، و الذى جاء بنشاط ايجابى على التجارى الدولى الذى انهى على ارتفاع متجاوزا منطقة مقاومة مهمة ليغلق عند 65.8 جنيه و الذى امتد لمعظم القياديات التى انهت على ارتفاعات متباينة ، فيما تحول المؤشر السبعينى متساوى الأوزان للمكاسب بعد 6 جلسات من الهيوط لينهى على ارتفاع بنسبة 3.08% عند 1138.46 نقطة ليعود التداول اعلى منطقة دعمه المفقودة 1125 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات مرتفعة تجاوزت المليار جنيه بقليل ، و حجم تداول 262 مليون سهم من خلال 30113 صفقة بمخطط سيولة 52% للشراء.

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