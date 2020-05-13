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يوفنتوس يرفض مخطط برشلونة لضم نجمه هذا الصيف

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:07 م
دي ليخت
دي ليخت
أحمد عصام
يريد مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد. 

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة طلب التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس هذا الصيف، واستفسر عن سعره من المسئولين داخل النادي الإيطالي.

ورفض فريق يوفنتوس التفريط في دي ليخت هذا الصيف، حيث أن الفريق قد تعاقد معه في الصيف الماضي قادما من نادي اياكس امستردام الهولندي.

ويرى ماتياس دي ليخت أن فرصته في المشاركة مع فريق برشلونة في المواسم القادمة كبيرة، وذلك في ظل اقتراب رحيل أومتيتي وتقدم جيرارد بيكيه في العمر، ولكن الهولندي سيبقى مع الفريق في حال رفض عرض برشلونة بشكل نهائي.

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