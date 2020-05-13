بعد عرض الحلقة 19.. مسلسل بـ 100 يواصل تصدره تريند تويتر

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أحتلت الحلقة 19 من مسلسل "ب100 وش" قائمة تريندات موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد عرضها خلال الساعات القليلة الماضية.



وشهدت الحلقة 19 من مسلسل ب100 وش للنجمة نيللي كريم، تطور كبير في الأحداث واعتراف آسر ياسين بحبه لنيللي كريم، ولكنها لم ترد عليه، وحينما سألها عن ردها قالت إنها لا تحبه، ورغم رفض نيللي لآسر إلا أنه لم ييأس وظل يحاول معها وطلب منها أن يقابلها.



مسلسل "ب100 وش" تدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين وإبراهيم أسلام، والمسلسل من إخراج كاملة أبو ذكرى.