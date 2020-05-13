فنون حلوان تدعو طلابها للمشاركة في مسابقة PackDesigner 2020

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، عن إطلاق الإصدار الثاني من مسابقة (PackDesigner ) ٢٠٢٠ والتي ينظمها مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة الطباعة والتغليف ومبادرة رواد النيل.

وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ومركز تحديث الصناعة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس.

ودعت الكلية طلابها إلى المشاركة في المسابقة من خلال تقديم أفكار مبدعة لتصميم وتغليف منتجات لشركات ومؤسسات رائدة في السوق المصري مخاطبة الطلاب "إحنا بندور عليك" وذلك من أجل المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة "PackDesigner" التي تقدمها مبادرة رواد النيل وغرفة صناعات الطباعة والتغليف ومركز تحديث الصناعة ممثلا في "كرييتف هب إيجيبت" بالتعاون مع ال UNIDO والبنك المصري لتنمية الصادرات.





هذا وتقدم المسابقة للطلاب فقط لتقديم أفكار في واحدة من المحاور الأتية وهي التغليف المرئي – التغليف الهيكلي – حفظ الغذاء، في ظل السعي نحو تقديم وابتكار حلول جديدة لتحديات تواجهها شركات كبيرة في تصميم منتجاتها.





ويمكن للطلاب الراغبين في المشاركة بالمسابقة الدخول على الرابط التالي من هنا



