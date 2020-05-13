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أمطار تصل للسيول.. الأرصاد تُحذر من امتداد منخفض السودان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الأمس.

وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد اعتبارًا من الخميس وحتى الاثنين القادم، وهناك ارتفاع ملحوظ على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وتتجاوز درجة الحرارة 40 درجة على محافظات الصعيد والقاهرة ومناطق من شمال سيناء.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أننا متأثرين بامتداد منخفض السودان مصحوب بكميات من الرطوبة قادمة من البحر الأحمر، تؤدي لتكوين سحب ركامية تؤدي لتساقط أمطار متوسطة الشدة على سلاسل جبال البحر الاحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد تكون رعدية في أغلب الأوقات، ومع استمرارية فرص تساقط الأمطار من الخميس للاثنين قد تؤدي لحدوث سيول في بعض الأماكن، مع وجود أمطار خفيفة وغير مؤثرة على القاهرة منذ الخميس المقبل.

ولفت، إلى أن الرياح تنشط خلال هذه الفترة على بعض المناطق، فيما تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة، وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

شبورة صباحًا، وطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

شبورة صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا

طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة.

طقس بارد على السواحل الشمالية.

طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

أمطار تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

"سقوط أمطار، رعد وبرق، موجة شديدة الحرارة".. هكذا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، من صباح الغد حتى الاثنين المقبل.

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