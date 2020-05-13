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ضبط ١٩٧ قطعة سلاح و٢٢٨ قضية مخدرات خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ١٩٧ قطعة سلاح ناري، ٢٢٨ قضية مخدرات، وتنفيذ ٧٧٤٣٨ حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ١٩٧ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٦٤ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ١٩ بندقة آلية، ٤٥ بنادق خرطوش، ١٠ طبنجة، ١٢٣ فردا محلي الصنع، ٢٩٣ طلقة مختلفة الأعيرة، ١٨٩ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٧٧٤٣٨ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ٣٤٠ حكم جناية، ٢٢٤٧٢ حكم حبس جزئي، ٤١٥٧ حكم حبس مستأنف، ٣٩٢٣٢ حكم غرامة، ١١٢٣٨ حكم مخالفة.


واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين، ارتكبوا حادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ٢٢٨ قضايا مخدرات بحوزة ٢٤٤ متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصًا مخدرًا.


وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٤٧ متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ١٦ متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ٢١٨ دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارتين، إلى جانب ضبط ١٨٠٦٩ مخالفة مرورية.


وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٧٥ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ١١ منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية

ضبط 1203 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 2018 حكم جناية خلال أسبوع


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