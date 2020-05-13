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الهلال الأحمر يطهر ويعقم ديوان عام وزارة 'التضامن'

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
آيات عامر
قام الهلال الأحمر المصري بتطهير وتعقيم ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، أمس الثلاثاء، وذلك إستمرارا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطهر فريق الهلال الأحمر وعقّم مبنى الوزارة رقم ١ و٢ بجميع طوابقهما وداخل جميع مكاتب العمل بالوزارة، ووزع كمامات ومواد مطهرة، وذلك ضمن التدخلات ميدانية للهلال الأحمر لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ويأتي ذلك إنطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

وكانت وجهت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، في وقت سابق، بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمؤسسات الرعاية الإجتماعية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فقد قامت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتعقيم مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة ومقار المديريات وتوفير الكاشف الحراري للكشف على درجة حرارة العاملين وابنائنا بدور الرعاية والمؤسسات وتوفير الكمامات والقفازات والمواد المطهرة والحفاظ على النظافة العامة للأبناء، بالإضافة إلى توفير منشورات توعوية داخل جميع مؤسسات الرعاية.

وقد قامت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة بالاعلان عن عدم تلقي أي شكاوي ورقية بإدارات خدمة المواطنين على ان يتم ارسال الشكاوي على رابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء www.shakwa.eg او من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 برئاسة مجلس الوزراء ويعد هذا الاجراء من ضمن الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من اية احتمالات أو فرص للعدوى يمكن ان تنتج عن الاختلاط.

وكانت أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، عن الإجراءات الإحترازية المتبعة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتشمل دور التربية والمؤسسة العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعى وذوى الاعاقة ومراكز إستضافة المرأة.

وأكدت القباج أن تلك الإجراءات متبعة مؤخرًا خاصة في ظل تداعيات انتشار الفيروس وحرصًا من الوزارة علي صحة أبناء دور الرعاية، مشددة علي ضرورة إتباع التوجيهات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة.


كما أوضحت أن الإجراءات المتبعة تشمل توفير الكشف الحراري للعاملين والأبناء المقيمين بمؤسسات الرعاية مع توفير القفازات للقائمين علي الكشف علي الأبناء ولضمان توفير مناخ صحي بالمؤسسات يتم توفير المنظفات والمطهرات اللازمة من أجل الحفاظ على النظافة العامة. 

وأضافت القباج أنه حرصًا علي نشر الوعي الصحى يتم توزيع منشورات توعوية والإرشادات اللازمة لتحقيق أفضل سبل الوقاية، مؤكدة على منع دخول أية وجبات جاهزة لحين انتهاء الفترة المحددة لتطبيق الإجراءات.

وذكرت أنه يتم توفير كاشف حراري بالمؤسسات ويتم بصورة دورية رش وتطهير المؤسسات بعد أن يتم نقل الأبناء فى مبنى مستقل والالتزام بإعادة تسكينهم بعد التطهير.

كما ذكرت الوزيرة أنه من بين الإجراءات الاحترازية المتبعة الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمؤسسات علي سبل الوقاية من الفيروس والقيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات وقت الطوارئ.
الهلال الأحمر يطهر ويعقم ديوان عام وزارة 'التضامن'
الهلال الأحمر يطهر ويعقم ديوان عام وزارة 'التضامن'
الهلال الأحمر يطهر ويعقم ديوان عام وزارة 'التضامن'
الهلال الأحمر يطهر ويعقم ديوان عام وزارة 'التضامن'
الهلال الأحمر يطهر ويعقم ديوان عام وزارة 'التضامن'
الهلال الأحمر يطهر ويعقم ديوان عام وزارة 'التضامن'
الهلال الأحمر يطهر ويعقم ديوان عام وزارة 'التضامن'
الهلال الأحمر يطهر ويعقم ديوان عام وزارة 'التضامن'
الهلال الأحمر يطهر ويعقم ديوان عام وزارة 'التضامن'
الهلال الأحمر يطهر ويعقم ديوان عام وزارة 'التضامن'

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